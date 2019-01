TERMOLI. "Media e Verità sulle orme di San Francesco di Sales", questo il titolo del corso di formazione per giornalisti che si è tenuto nella mattinata di giovedì presso l'aula convegni della Parrocchia San Timoteo a Termoli. Come moderatori dell’evento erano presenti Giovanni Cannarsa (vicepresidente Odg Molise), Andrea Nasillo (cons. Rev. conti Odg Molise), don Benito Giorgetta (giornalista), don Antonio Di Lalla (giornalista), don Mario Colavita (giornalista).

Il 24 gennaio, non a caso, si festeggia il santo protettore dei Giornalisti e durante il corso si è parlato della storia e degli insegnamenti di San Francesco de Sales, fino ad arrivare al ruolo dei giornalisti e all’importanza della verità raccontata attraverso una giusta informazione.

Una mattinata trascorsa con interventi mirati a far conoscere la figura del santo, come ha spiegato Don Benito Giorgetta, ma vi sono state anche le dovute critiche e sottili provocazioni portate da don Antonio Di Lalla, Direttore responsabile del periodico dei terremotati o di resistenza umana "La Fonte" con il suo intervento “Giornalisti - Cani da Guardia o da Riporto".

Qui, come prevedibile, si è aperto un dibattito molto acceso, ma che ha portato alla luce una realtà - quella molisana - del giornalismo, abbastanza complicata e con tante problematiche di varia natura che non sempre trovano una via di risoluzione immediata. La categoria dovrebbe essere e rimanere unita per affrontare con decisione la situazione che si vive anche con diverse proporzioni nel resto dell'Italia, non solo in Molise.

Interessante anche l'intervento di don Mario Colavita, oggi parroco della chiesa San Rocco a Petacciato, che ha raccontato diverse sfaccettature degli insegnamenti portati da San Francesco de Sales. Alla fine gli intervenuti si sono dati appuntamento sullo stesso argomento, molto sentito, in nuovi corsi di formazione per i media.