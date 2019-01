Consiglio dell'ordine degli avvocati e comitato pari opportunità: i neo eletti

LARINO. Urne aperte giovedì e ieri per la doppia sessione di voto a Larino che rinnoverà il consiglio direttivo dell’Ordine degli avvocati. Nove i componenti da eleggere, tra i quali sarà poi scelto il presidente. Componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino che rimarranno in carica per il quadriennio 2019-2022, si è votato dalle 9 alle 14 presso la sede del Consiglio dell'Ordine sita nel Palazzo di Giustizia di Larino, alla piazza del Popolo.

Non c’è stata alcuna contesa, poiché la lista che si è presentata è unica, ecco i risultati: Oreste Campopiano 157 (in predicato di diventarne il presidente), Micaela Bruno 167, Michele Ventresca 127, Fausi Khalifh Iannucci 103, Luigi Iavasile 85, Michele Campolieti 129, Michele Urbano 126, Laura Carfagnini 179 e Gabriella Degnovivo 114. I candidati sono stati eletti a titolo individuale e poi il collegio elegge il presidente. L’affluenza alle urne è stata di quasi il 70%, con 249 avvocati votanti. Subito dopo è stato aperto lo spoglio.

Eletta anche il nuovo commitato Pari opportunità, Cecilia D'Errico, Paola Cantelmi, Santa Paola Di Fortunato, Tatiana Silvestro, Giovanna Bisaccia e Valeria Cacchione. Il Comitato provvederà poi a integrare due membri esterni che dovranno essere nominati dal Consiglio che per ragioni di rappresentanza di genere saranno maschi, uno per gli avvocati e uno per i praticanti.