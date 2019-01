Dopo il voto, Campopiano: un concreto legame tra Ordine e iscritti

LARINO. Una lettera da consigliere decano del neo eletto direttivo dell’Ordine degli avvocati di Larino. La rivolge a tutti gli iscritti Oreste Campopiano, in predicato di essere nominato dal board presidente del Consiglio forense frentano.

Una missiva che evidenzia anche il tasso elevato di partecipazione alle elezioni della scorsa settimana, nonostante non ci fosse di fatto alcuna competizione, se non quella interna per accaparrarsi il maggior numero si suffragi.

«Cari Colleghi,

consentitemi di rivolgere, a nome mio personale e di tutto il Consiglio dell'Ordine, il più vivo e sincero ringraziamento per la sensibilità e la condivisione dimostrata con la vostra massiccia partecipazione al voto, che, in termini percentuali, ha sfiorato il 70 %. E' un messaggio di fiducia che raccogliamo con immenso piacere e rispetto, che ci onora e nel contempo ci onera di responsabilità nel lavoro che ci apprestiamo a svolgere.

Ma al di là del ringraziamento, che vi assicuro non è affatto formale o di rito, mi piace pensare che questo voto sia utile a rafforzare ulteriormente quel rapporto di reciproca, fattiva collaborazione così da rendere sempre più forte e concreto il legame tra ordine ed iscritti. L'intero Consiglio sarà ben lieto di accogliere i vostri suggerimenti, le istanze, le sollecitazioni, i vostri stimoli, e -se volete- anche le vostre critiche.

Con l'occasione consentitemi di ringraziare i componenti del precedente Consiglio per il grande, proficuo e incessante lavoro svolto quotidianamente, con capacità e tenacia, a tutela di tutti gli iscritti. Li ringrazio affettuosamente, nella certezza di trovare la vostra condivisione incondizionata che si aggiunge e che rafforza la nostra.

Un caloroso saluto e...buon lavoro a tutti».