Numeri, l'85% dei neo diplomati agli istituti tecnici lavorano già entro un anno

TERMOLI. Tempo di Open day, tempo di scelte. Sono di due giorni fa le dichiarazioni del Ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti riguardo agli Istituti Tecnici che spesso non sono molto apprezzati mentre circa l'85% dei diplomati è assunto a meno di un anno dal diploma. A gennaio si rincorrono open day in tutte le scuole che sono in festa e mostrano con orgoglio le loro strutture, i progetti realizzati e le loro potenzialità. Termoli ha un'ampia offerta formativa per il basso Molise, ogni mattina vediamo quanto sia affollato e movimentato il nostro terminal bus. Come insegnante di chimica, dalla trentennale esperienza e mamma di una famiglia numerosa, sono consapevole della delicatezza di questo momento sia per le famiglie sia per gli alunni.

Chimico innamorato del mio settore e dal 2000 insegnante all IISS Ettore Majorana di Termoli, con soddisfazione oggi posso scrivere del consolidamento del nostro Istituto da quasi un decennio dell'indirizzo di chimica, materiali e biotecnologie. La nostra alchimia si basa su ciò che da sempre contraddistingue il Majorana: il sapere e il saper fare e proprio su questi due binari abbiamo costruito un percorso formativo che vanta al suo attivo diplomati assunti presso le aziende chimiche nel nucleo industriale di Termoli mentre altri hanno preferito proseguire con successo gli studi e laurearsi in chimica, CTF,biotecnologie, ingegneria, professioni sanitarie come tecnici di laboratorio biomedico. Il dipartimento di chimica, nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro coordinata dal professor Girolamo Calmo, ha firmato convenzioni con le grandi aziende chimiche del Basso Molise e gli enti preposti alla tutela ambientale del nostro territorio quali il Cosib e l'Arpa Molise. Gli studenti possono rinforzare le loro competenze scolastiche e acquisirne altre proprio confrontandosi con figure professionali di alto livello esterne alla scuola. La chimica è fondamentale per l'uomo moderno e oggi più che mai rappresenta una scelta che aiuta a progettare il futuro del singolo e della comunità. Un settore, anche a Termoli, in continua evoluzione dove da sempre sono ricercate figure professionali, esperti di ambiente, ricerca e industria: tre ambiti ma un solo cuore e tanta, tanta passione.

Professoressa Cristina Floro.