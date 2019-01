«E' bell’ ma na ball», 80 commercianti chiedono la riapertura di Corso Umberto

TERMOLI. Tiene banco la chiusura di Corso Umberto e l'apertura dell'isola pedonale. Dopo l'intervento di Simone Coscia, come legale di esercenti e residenti, stavolta è proprio uno dei commercianti, Nico Casolino, che si fa portavoce dei colleghi del centro, che chiedono all’Amministrazione Comunale di ripristinare la viabilità in Corso Umberto I nel tratto chiuso al traffico.

A supporto di tale richiesta hanno raccolto circa 80 firme di titolari o responsabili di attività commerciali ubicate nel centro cittadino.

«La chiusura del tratto Corso Umberto I non ha apportato i benefici alla circolazione previsti anzi ha acuito i problemi del traffico nella fasce orarie di maggior afflusso.

La chiusura del tratto in questione inoltre ha comportato gravi cali del fatturato a tutte le attività commerciali della zona.

La nuova viabilità potrebbe presentare delle criticità legate alla sicurezza. La pedonalizzazione del tratto di C.so Umberto I potrebbe apportare un effetto positivo se venisse applicata in determinati periodi dell’anno, come nel periodo estivo o durante particolari festività, ma non così indiscriminatamente tutto l’anno.

Riteniamo inoltre che importanti cambiamenti riguardanti la nostra cittadina dovrebbero essere condivisi e discussi con i cittadini e con gli operatori interessati prima di essere applicati.

Un vecchio proverbio termolese cita “è bell’ ma na ball’. Se qualcosa è bella ma non è funzionale a chi ne deve usufruire diventa inutile e pericolosa. La saggezza popolare in questo caso calza a pennello!»

Il coordinatore della raccolta firme Casolino Domenico