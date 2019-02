Servizio idrico integrato, Florio Group sostituirà la Crea a breve

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli ha scelto: sarà la Florio Group di Foggia a prendere il posto della Crea-Acea nella gestione del servizio idrico integrato della città di Termoli. Lo stabilisce la determina dirigenziale pubblicata ieri a firma di Gianfranco Bove La procedura di evidenza pubblica, esitata con la stipula del contratto rep. 2061 del 09.08.2018 per il collaudo funzionale e l’esercizio semestrale del depuratore in località Sinarca, prevedeva espressamente che la partecipazione alla gara, al verificarsi della condizione di necessità conseguente al rifiuto di Crea Gestioni S.r.l. di continuare la gestione del servizio idrico integrato oltre la scadenza dell’ultima proroga, avrebbe comportato accettazione da parte del concorrente aggiudicatario al subentro nella temporanea gestione in concessione dell’intero servizio idrico integrato della città di Termoli, già in capo a Crea Gestioni S.r.l., in forza delle convenzioni scadute n.170 di rep. del 30 giugno 1993 e n.778 del 18 gennaio 1999, stipulate rispettivamente sia per il servizio idrico-fognante che per la depurazione delle acque reflue urbane, entrambe prorogate sino a tutto il 30 giugno 2018 senza soluzione di continuità.

Allo stato sussistono le condizioni per il subentro provvisorio del gestore del nuovo impianto depurativo in località Sinarca anche nella gestione operativa, in regime di concessione ed alle medesime condizioni contrattuali dell’intero servizio unico idrico integrato della città, in sostituzione di Crea Gestioni S.r.l., avendo quest’ultimo operatore deciso, in esecuzione della sentenza del Tar Molise n.179/2018, di non proseguire più il servizio, se non per ragioni di obbligatoria continuità del servizio pubblico e per il solo tempo tecnico strettamente necessario ad individuare un nuovo operatore. Il subentro dell’impresa Florio Group s.r.l. avverrà agli stessi originari patti e condizioni stipulate rispettivamente per il servizio idrico-fognante e per la depurazione delle acque reflue urbane, fatti salvi gli adeguamenti, anche impliciti e non derogabili, correlati a sopravvenute disposizioni normative. Il subentro sarà operativo a tutti gli effetti a far data dal verbale di ricognizione e consegna degli impianti, delle reti e delle dotazioni strumentali a corredo del servizio. Il subentro è di natura provvisoria e cesserà all’atto dell’individuazione secondo legge del nuovo operatore. Il nuovo gestore dovrà rispettare tutte le prescrizioni date dalle competenti autorità in sede di rilascio dell'Aua; il nuovo gestore dovrà rispettare la clausola sociale per il personale già in servizio presso il gestore uscente.

L’esecuzione del presente atto non comporta a carico del Comune maggiori oneri rispetto a quelli già iscritti in bilancio».