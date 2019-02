Fca, sui motori 8 e 16 valvole parte il terzo turno su base volontaria

TERMOLI. Anche per la Fim-Cisl la partenza comunicata da Fca a Modena della produzione di una nuova Maserati super sportiva, rappresenta l’inizio della fase di industrializzazione per cominciare la produzione da giugno 2020. «Una notizia sicuramente positiva,i livelli di produzione previsti del nuovo modello dovrebbero consentire un esaurimento dell’uso degli ammortizzatori. Il piano industriale per l’Italia presentatoci il 29 novembre dal Ceo sta concretizzandosi e prendendo consistenza. Dopo il lancio delle motorizzazioni ibride a Melfi e della 500 elettrica a Mirafiori, si aggiunge la nuova supercar a Modena. Ora ci aspettiamo da parte di Fca le stesse comunicazioni per il lancio della Jeep Compass per Melfi, del C-suv Alfa Romeo a Pomigliano e la Maserati D-suv a Cassino.

Sono tutte produzioni indispensabili, oltre ai restyling sui modelli Maserati e Alfa Romeo, per cercare di invertire la rotta del calo dei volumi riscontrati negli ultimi 4 mesi del 2018. Stiamo sollecitando anche un incontro per il settore motori, in particolare per Pratola Serra, Vm di Cento e Termoli, per noi è un approfondimento da effettuare in tempi brevi in particolare per le flessioni che si stanno riscontrando sui motori Diesel. Dopo l’approvazione del bilancio 2018 della scorsa settimana, ora Fca deve dare gambe al piano industriale e ai 5 miliardi di investimenti previsti per gli stabilimenti italiani entro il 2021».

Intanto, proprio sul fronte dello stabilimento Fca di Rivolta del Re, ieri pomeriggio si è riunito il comitato esecutivo e come da accordi presi la settimana prossima partirà su T3 montaggio 8v un turno ridotto sul 3 turno gestito sul volontariato anche sul 16v montaggio si fare un piccolo turno sempre sul 3 turno gestito con il volontariato. Chi è disponibile a fare il terzo turno, è sottinteso chi lavora nelle aree interessate, può dirlo al capo Ute.