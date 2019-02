L'economia rallenta e i saldi soffrono, Termoli specchio dell'Italia

TERMOLI. Dopo aver fatto un sondaggio tra i negozianti termolesi di come sono andati, dopo un mese dall'attuazione, i saldi invernali e che davano un peggioramento delle vendite anche a causa della chiusura di Corso Umberto, identico scenario viene dall'articolo del quotidiano nazionale "Il Giornale" che evidenzia come i saldi sono stati negativi, stando ai dati allarmanti di Confesercenti nazionale, in tutta Italia e quindi non solo a Termoli.

Il problema - e non lo abbiamo certo scoperto oggi - è purtroppo la crisi economica che versa nelle tasche della maggioranza degli Italiani: secondo i dati nazionali, si è spesa una media di 118 euro a persona durante i saldi invernali, una cifra molto al di sotto delle attese previste dai commercianti al di là delle chiusure di strade e isole pedonali.