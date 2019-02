Pesca, dal 20 febbraio stop alla pesca di acciughe e sardine

TERMOLI. Scatterà il prossimo 20 febbraio il periodo di moratoria per la cattura dei cosiddetti pelagici. Sulla scorta della necessità di garantire un sistema di registrazione delle catture valido e uniforme al fine di accertare gli sbarchi effettivi delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici in Adriatico nonché di monitorare le attività di cattura delle suddette specie, indipendentemente dalla effettiva lunghezza fuori tutto, considerando la proposta della Commissione pesca del Parlamento Europeo dell’8 dicembre 2014, per una modifica del Reg. (UE) 1343/2011, che prevede la trasposizione nella normativa comunitaria delle Raccomandazioni della Cgpm; considerata pertanto la necessità, nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa dell’Unione Europea ed internazionale ed in particolare alla luce della più recente Raccomandazione Gfcm/42/2018/8, aggiornare e modificare la vigente disciplina in materia di cattura dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, con misure specifiche per il Mare Adriatico (Gsa 17 e 18); sentito il parere del Tavolo di consultazione permanente della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019 nella seduta del 7 febbraio 2019, il Ministero delle Politiche agricole ha decretato per l’anno 2019 relativamente al fermo pesca per le sardine sono stabilite le seguenti chiusure spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici: per tutti i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici , iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli (Gsa 17 e 18) l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per 30 giorni consecutivi è dal 20 febbraio al 21 marzo. Con successivo Decreto ministeriale saranno stabilite le chiusure spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici non previste dal presente provvedimento e da attuarsi nell’annualità 2019.