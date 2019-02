Spuntano nuovi semafori sulla tangenziale a Termoli

TERMOLI. Mesi trascorsi dagli automobilisti a cercare percorsi alternativi, laddove possibile, per evitare di incolonnarsi sulla tangenziale di Termoli, nel tratto compreso tra le uscite di via Pertini e viale San Francesco, a causa dei lavori in corso sul viadotto che collega la zona di San Pietro a Colle Macchiuzzo e l’inevitabile senso di marcia alternato con l’apposizione del semaforo.

Dall’autunno all’inverno e la prospettiva di riavere campo e strada libera sono in primavera, ma d’incanto, con oltre un mese e mezzo di anticipo, la scorsa settimana il semaforo era sparito.

Il presunto termine dei lavori sulla statale 709 – questa la denominazione Anas - aveva innalzato cori di giubilo fra i tanti termolesi e non che per motivi di lavoro quotidianamente utilizzano la tangenziale.

Brutte notizie oggi per tutti, infatti, a poche centinaia di metri tra loro, stamane di semafori ne sono stati posizionati addirittura due.

Insomma, ancora disagi. Ma ricordiamo che l’ordinanza dell’Anas n. 19 del 24/07/2018, con cui venne disposta la circolazione a senso unico alternato mediante regolamentazione semaforica sulla Tangenziale di Termoli dal Km 6+800 al Km 10+900 in direzione crescente resta in vigore fino al 30/03/2019 con frequenza continuativa con interessamento di tutti gli autoveicoli.

Infine, ricordiamo anche che per questi lavori sono stati modificati i tratti di percorrenza degli autobus di linea che giungono a Termoli dai paesi limitrofi e dalle principali direttrici di traffico extraurbano.