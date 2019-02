«Puliscono il Comune per pochi soldi e spesso in ritardo»

TERMOLI. Il portavoce del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele diventa paladino delle addette alla pulizia dei locali comunali. «Pulim 2000 contro 13 operaie. A Termoli da ormai 2 anni opera la Pulim 2000 una azienda campana che ha vinto l'appalto per la pulizia degli uffici comunali. Queste lavoratrici lavorano per 3 ore al giorno per 5 giorni la settimana per poco più di 400 euro al mese. Come se ciò non bastasse la Pulim 2000 spesso e volentieri paga in ritardo le sue dipendenti. Noi crediamo che la dignità debba sempre essere rispettata. Non ci fermeremo e daremo una mano a chi non ha voce».