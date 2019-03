Guida sull'Atm: «Ennesimo “schiaffo” per i lavoratori pendolari molisani»

TERMOLI. Anche il segretario provinciale molisano Francesco Guida interviene sulla vicenda dei collegamenti Atm per gli operai.

«Ennesimo “schiaffo” per i lavoratori pendolari Molisani che quotidianamente si recono con i mezzi pubblici presso l’area industriale di Sevel. A partire dall’11 marzo prossimo come diramato da una nota Atm, si avvisano gli utenti che la Regione Molise ha negato il riconoscimento dei chilometri svolti all’interno della zona industriale di Atessa. Pertanto a far data dall’11 marzo 2019, verrà effettuata la sola fermata davanti allo stabilimento Sevel e saranno soppresse le altre fermate effettuate davanti alle altre aziende dell’area industriale. Ci chiediamo come sia possibile da parte della politica molisana continuare ad operare delle scelte che vanno ad offendere la dignità dei lavoratori molisani. Quando la politica inizierà a fare delle scelte lungimiranti nell’interesse della collettività? Come si può pensare di bloccare lo sviluppo dell’occupazione della nostra Regione con questi atteggiamenti. Da parte nostra continueremo a denunciare in tutte le sedi le incongruenze di scelte totalmente sbagliate».