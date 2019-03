Reddito di inclusione, pubblicato il bando per i tirocini

TERMOLI. L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli comunica che è stato pubblicato il bando per la presentazione della domanda di concessione dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione delle persone beneficiarie del reddito di inclusione. Sono messi a disposizione per tutto l’Ambito sociale territoriale di Termoli 67 posti di tirocinio, della durata di 5 mesi ciascuno. Per il Comune di Termoli sono stati predisposti 23 tirocini e gli altri sono stati distribuiti tra i vari Comuni dell’ATS di Termoli.

I tirocini richiederanno un impegno di 20 ore settimanali, per un totale massimo di 80 ore mensili ed un massimo di 400 ore progettuali. Ad ogni tirocinante verrà corrisposta un’indennità di partecipazione pari a 500 euro lordi mensili.

E’ possibile presentare domanda, (appositamente compilata sul modulo disponibile nella sezione Avvisi del Comune di Termoli o presso gli uffici di Segretariato sociale dei Comuni che fanno parte dell’Ambito) entro le ore 12.00 del 1 Aprile 2019.

Può presentare la domanda chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

Essere beneficiario del reddito di inclusione REI;

Essere residente in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli ovvero: Termoli, Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna;

Avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti;

Non essere collocato in pensione

Tutte le informazioni relative al bando ed il modulo di partecipazione sono disponibili nella sezione Avvisi del sito internet del Comune di Termoli www.termoli.gov.it