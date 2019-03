Volumi in discesa alla Fca, in 20 andranno alla Sevel

TERMOLI. Sì è riunito a Rivolta del Re, nel pomeriggio di ieri, il comitato esecutivo. Unica nota positiva il fatto che vengono stabilizzati a tempo indeterminato, a partire da ieri, 16 lavoratori Cat. L'unità montaggio cambio C546 (M40) a partire dal 18 marzo passerà dagli attuali 15 turni a 10 turni. Da questa variazione, 8 lavoratori verranno ricollocati su primo e secondo turno, mentre restano temporaneamente 3 lavoratori sul turno notturno sempre presso il montaggio cambio C546.

Abbiamo richiesto che sul turno notturno (montaggio C546) venga effettuata una rotazione degli addetti (ovviamente a parità di mansione).Sempre a partire dal 18 marzo, presso l'unità montaggio motore 16 valvole. Verrà sospeso il piccolo turno notturno attualmente presente.

«Nella prossima settimana ci sarà una riunione di commissione organizzazione e sistemi di produzione per discutere delle aree attualmente a 20 turni – riferisce il segretario generale della Fim-Cisl Riccardo Mascolo - mentre abbiamo richiesto la commissione organizzazione e sistemi di produzione per le linee del motore new. A partire dal 18 di marzo e fino a fine anno, verranno spostati in Sevel 20 lavoratori assunti con clausola contenente distacco in Sevel. Infine per quadri e professional a partire da oggi ein via sperimentale fino al 31 agosto ci sarà la timbratura solo in entrata».