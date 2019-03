Rete idrica a Termoli, Florio Group rassicura tutti

TERMOLI. Dopo la pressante richiesta da parte delle organizzazioni sindacali in materia di trasferimento della gestione del servizio idrico integrato, si è svolta ieri mattina presso la sede dell’Assessorato alle Attività Produttive la riunione richiesta dai sindacati in merito alla questione Servizio Idrico Integrato termolese. Alla presenza degli assessori regionali Cotugno e Mazzuto, i rappresentanti sindacali, i vertici di Crea Gestioni Srl e della ditta che dovrebbe subentrare, la Florio Group di Foggia, alcuni referenti del Comune di Termoli e il commissario Egam Mauro Di Muzio.

Ampie rassicurazioni e garanzie sono state fornite dalla Florio Group in merito al personale addetto al servizio idrico per tutto il tempo necessario al completamento della gara di appalto in corso per l’affidamento della gestione di fognatura, acquedotto e depurazione ad un nuovo soggetto fino all’avvio dell’Egam. Al riguardo i rappresentanti della Regione Molise hanno riferito che le tempistiche affinché l’ente di ambito, cosiddetto Egam diventi operativo, potrebbero essere piuttosto lunghe, motivi per cui si è raccomandato il Comune di Termoli a voler procedere in modo spedito all’individuazione di un nuovo soggetto che sostituisca definitivamente la Crea.