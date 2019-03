Nessun pediatra si presenta al concorso per dirigente medico Asrem

TERMOLI. Il Molise si conferma poco attrattivo per i medici. A conferma di un trend consolidato e, nonostante la carenza di lavoro, in tanti rinunciano a partecipare ai concorsi banditi dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) per assunzioni a tempo indeterminato. Ultimo caso, quello che riguarda il concorso per due posti di dirigente medico nella disciplina di Pediatria con competenze in Neonatologia. Su tre partecipanti, lo scorso 11 febbraio davanti alla commissione esaminatrice Asrem non si è presentato alcun candidato. Rinunciatari, dunque, come tanti altri in passato che evidentemente hanno optato per altre soluzioni. (Fonte Ansa.it)