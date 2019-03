Troppe cose da fare e pochi dipendenti, il Comune si rivolge agli interinali

TERMOLI. Tante incombenze, come quelle di un Comune della dimensione territoriale e demografica di Termoli e pochi dipendenti per poter adempiere con puntualità a ogni incombenza.

Le strettoie di bilancio che norme comunitarie sin troppo rigorose hanno imposto non riescono a garantire quel turnover del personale che nemmeno lo sblocco parziale delle assunzioni nella pubblica amministrazione ha risolto, morale della favola spesso i settori sono ingessati.

Da qui la scelta di varare un atto di indirizzo che possa far superare l’impasse venutasi a creare in taluni uffici, attraverso il ricorso agli interinali, anche nel pubblico impiego.

I dirigenti dei Settori III Programmazione e Gestione del Territorio e V Finanze e Fiscalità Locale, hanno evidenziato notevoli criticità derivanti dal congestionamento delle attività e adempimenti d'ufficio, a cui non corrisponde una dotazione di personale tale da assicurare il regolare andamento degli uffici e servizi; risulta quindi necessario reperire, per esigenze temporanee ed eccezionali di organico personale prontamente disponibile e già formato, di supporto al personale di ruolo.

Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all’art. 50, comma 3; le ipotesi di contratto di somministrazione esenti da limitazioni quantitative sono: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; c) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali; d) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; e) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi Ue, statali, regionali o privati; f) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale.

Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale dei profili della categoria A, per quelli dell’area di vigilanza. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro che comportano l’esercizio di funzioni nell’ambito delle competenze del sindaco come Ufficiale di Governo.

E’ stato così ritenuto necessario affidare il servizio mediante ricorso alla procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Infine, viene autorizzato il dirigente del Servizio Personale all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, categorie B1, B2 e C1, da reperire attraverso una qualificata agenzia di lavoro interinale, per esigenze temporanee ed eccezionali al fine di acquisire personale prontamente disponibile e già formato, evitando i costi ed i tempi non brevi connessi all’espletamento di apposite e specifiche procedure di selezione, per una durata di dodici mesi e per un costo totale massimo di € 20 mila oltre IVA se dovuta.