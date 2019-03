Fca, operai chiamati a esprimersi sul rinnovo del contratto

TERMOLI. Il segretario generale della Uilm-Uil, Rocco Palombella, analizza l’attuale contesto macro-economico relativo all’automotive. «I dati Istat di gennaio 2019 sul settore dell’auto mi portano a ribadire con ancora più forza l’importanza che assume il rinnovo del Contratto collettivo specifico di Lavoro di Fca CnhI e Ferrari, la cui intesa è stata raggiunta lunedì 11 marzo a Torino. Si tratta di un accordo importante, che rinforza e migliora il Ccsl in numerosi aspetti della parte normativa e che attribuisce aumenti salariali dell’8,24% della paga base in quattro anni, pari a 145 euro mensili medi a regime. È un risultato significativo che rappresenta anche una scommessa sul futuro visto che si investe in quello che probabilmente sarà il quadriennio più difficile per il settore. L’assemblea nazionale che si è tenuta a Roma rappresenta un momento anch’esso importantissimo che avvia un grande percorso democratico, a partire dal voto di mille Rsu e le assemblee che si faranno subito dopo il tutti i territori. Bisogna far vivere e coinvolgere il maggior numero di lavoratori possibili intorno a questo formidabile obiettivo raggiunto.

Da sempre ciò che accade in Fiat nel bene e nel male influenza tutto il mondo del lavoro: è lecito quindi sperare che l’accordo raggiunto possa fare da apripista anche ad altri importantissimi rinnovi contrattuali ormai prossimi alla scadenza». Sempre in casa Uilm, c’è da registrare l’intervento di Gianluca Ficco. «Quella del 15 marzo è stata una giornata non solo di riflessione ma anche di oggettiva soddisfazione: c’è l’orgoglio di aver raggiunto gli obiettivi sindacali che ci eravamo prefissati al momento del varo della piattaforma rivendicativa». Così Gianluca Ficco, segretario nazionale della Uilm responsabile del settore auto, descrive il clima dell’assemblea dei delegati di Fca, Cnhi e Ferrari indetta a Roma da Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Aqcf per illustrare il contenuto dell’intesa di rinnovo del Contratto collettivo specifico di Lavoro siglata lunedì 11 marzo. «L’accordo raggiunto con Fca, Cnhi e Ferrari in un certo senso completa la precedente intesa del 2015, in cui è stato pattuito un robusto sistema premiale oggi affiancato da apprezzabili aumenti della parte fissa della retribuzione. La sua sigla è tanto più positiva e importante se si considera che stiamo attraversando una fase difficile per l’economia in generale e per il mercato dell’auto e delle macchine agricole in particolare, e se si rammenta che da sempre ciò che accade in Fiat nel bene e nel male si ripercuote su tutto il mondo del lavoro».

Infatti, venerdì scorso a Roma si sono riunite oltre 400 Rsa di Fim-Cisl Uilm-Uil Fismic-Confsal Uglm-Ugl e Aqcfr degli stabilimenti italiani in rappresentanza dei lavoratori del gruppo per discutere ed esprimere una valutazione sul contratto collettivo sottoscritto il giorno 11 marzo 2019 dopo 4 mesi di trattativa. Dopo un intenso dibattito che ha visto il contributo e la partecipazione dei delegati sindacali, l’assemblea assume e approva la relazione e la conclusione delle segreterie nazionali e giudica positivamente l’accordo raggiunto. Più in particolare risultano evidenti gli importanti risultati conseguiti: gli aumenti della paga base dell’8,24% in quattro anni, pari a regime a 144,50 euro mensili medi, la conferma e il miglioramento del sistema premiante di efficienza, il miglioramento della sanità e della previdenza integrative, della formazione professionale e del diritto allo studio, dell’inquadramento professionale, dell’orario di lavoro, dello smart-working e delle ferie solidali, più in generale il miglioramento della parte normativa del Ccsl. Nelle giornate di 20-21-22 di marzo l’accordo di rinnovo del Contratto collettivo specifico di Lavoro verrà sottoposto al voto dei rappresentanti sindacali delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto. In tutte le realtà produttive saranno convocate le assemblee dei lavoratori per illustrare i contenuti dell’intesa.