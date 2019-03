Fca, arrivano più richieste a Rivolta del Re: parziale revoca della cassa integrazione

TERMOLI. Come sovente accade, picchi produttivi imprevisti causano la felice revoca, anche solo parziale, dei cicli di cassa integrazione allo stabilimento Fca di Termoli. Ecco la nota diramata dopo l’incontro del comitato esecutivo di ieri: «A seguito della revisione delle richieste produttive, si procederà alla revoca parziale della CIG presso l'Unità Cambio C546 (M40).

Quindi la nuova programmazione Cig per i lavoratori del cambio M40 sarà così articolata: dal 28/3 (dalle ore 6:00) al 30/3 compresi. Per quanto riguarda il Motore 16V la CIG è stata revocata nelle seguenti aree produttive: Basamento Ute 121 16V revoca totale, quindi lavora sempre; Albero motore Ute 122 16V revoca parziale, lavora fino al 23/3 e rientra il 01/04; Alberino distribuzione Ute 123 16V revoca parziale, lavora fino alle 14:00 del 27/3, e rientra il 01/04; Teste cilindri inferiori Ute 125 16V revoca parziale, lavora fino alle ore 6:00 del 23/3. Rientra il 01/04; Teste cilindri superiore Ute 125 16V revoca parziale, lavora fino al 23/3. Rientra alle ore 06:00 del 01/04. Cam Carrier confermata la CIG per tutto il periodo. Per le altre aree è confermata la CIG per tutto il periodo così come da programma».