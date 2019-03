Sevel, i sindacati: «Incremento produttivo, si rispettino le esigenze dei lavoratori»

ATESSA. I sindacati commentano, attraverso una nota stampa, l'incontro con la Direzione aziendale della Sevel di Atessa: "Lavoratrici e lavoratori, in seguito all'incontro con la Direzione aziendale richiesto dalla Rsa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccsl, per discutere temi inerenti ai volumi produttivi, turnazione, incremento occupazionale e ferie anno 2019. Al tavolo erano presenti anche i vertici di Fca.

L'Azienda ha ufficializzato la necessità di incrementare i volumi produttivi con relativo aumento dei turni di lavoro, facendo seguito a quanto comunicato dall' amministratore delegato Manley lo scorso novembre, proponendo una turnazione a 17 turni con la notte fissa a partire dal mese di maggio 2019, in quanto ritiene che ci sia all'interno dello stabilimento un numero elevato di lavoratori non idonei a svolgere il turno notturno. Per far fronte all'incremento produttivo sono stati comunicati anche 500 assunzioni. Nella stessa riunione a fronte di un cambio turni, l'azienda ha anche ribadito che le ferie spettanti per l'anno in corso saranno fruite in regime collettivo.

Il Comitato Esecutivo ha chiesto di valutare nel dettaglio i numeri che hanno portato l'azienda a proporre una turnazione diversa da quella attuale. Nei prossimi incontri, che avverranno a breve, entreremo nel merito della discussione cercando di trovare soluzioni alternative che si avvicinano maggiormente alle esigenze dei lavoratori."

Rsa Fim-Uilm-Fismic-Uglm-Aqcf