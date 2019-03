Sevel, Cobas: «No all'introduzione dei 17 turni»

ATESSA. "A seguito della convocazione il 19 marzo ’19 delle nominate rsa firmatarie, da parte della direzione Sevel, per avviare la procedura contrattuale prevista per la modifica dell’orario settimanale con introduzione di 17 turni, si rende noto la contrarietà del Coordinamento provinciale dello Slai cobas a qualsiasi modalità turnistica che comporti la deregolamentazione ed il peggioramento delle normative vigenti in materia di orari e riposi.

Il diritto alla salute ed alla sicurezza non può essere negoziabile né indennizzato economicamente, resta inalienabile al fine di scongiurare l'insorgenza di patologie psicosomatiche, cardiovascolari derivanti da stress da lavoro correlato.

Nell’attuale contesto socio-economico territoriale, nazionale ed internazionale la riduzione dell’orario di lavoro giornaliero a parità di salario, nello specifico Sevel turni da 6h per 6 giorni a rotazione è la proposta sindacale collettiva, a reale tutela degli interessi sia occupazionali che economici della classe operaia."