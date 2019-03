Ferie e Cassa integrazione, l'uovo di Pasqua nella Fca

TERMOLI. Non tutto è deciso col ricorso alla Cassa integrazione allo stabilimento Fca di Termoli per le ferie di Pasqua. Su richiesta delle organizzazioni sindacali, infatti, ieri pomeriggio si è riunito il consiglio di fabbrica delle Rsa di Rivolta del Re e si è cominciato a disegnare un calendario che rendesse più omogenee le turnazioni, visto che i 4 reparti hanno un’agenda di fermata produttiva differente a cavallo delle festività pasquali, del 25 aprile e del primo maggio.

Probabile che venerdì prossimo se ne saprà di più, quando potrebbe esserci il confronto con la direzione aziendale, per la gestione di ferie, riposi anticipati e Par collettivi. Intanto, in tutte le realtà produttive sono state convocate le assemblee dei lavoratori per illustrare i contenuti dell’intesa e nei consigli di fabbrica si è anche votato il testo del Ccsl, approvato senza problemi. Infine, il saldo del premio di gruppo quadriennale di redditività pagato a marzo sarà prevedibilmente sottoposto col conguaglio di fine anno alla tassazione agevolata con aliquota del 10%, al posto di quella ordinaria, sempre a condizione che non si superi individualmente il limite di legge dei 3mila euro detassabili.

Quanto invece alla possibilità di optare per il pagamento di parte dei premi sotto forma di flexible benefit, la finestra di adesione sarà prorogata fino al 3 di aprile.