«Il calvario dell'ultimo miglio alla Val di Sangro»

ATESSA. Non convince affatto il servizio navetta denominato "Ultimo miglio" e che è stato realizzato dalla Regione Abruzzo. Quest'ultimo prevede 4 bus circolari di colori diversi e che dovrebbero trasportare i lavoratori nelle varie fabbriche della Val di Sangro. Il nuovo collegamento è partito lunedì 25, ma si sono già riscontrate diverse criticità come confermano in una nota stampa le sigle sindacali Rsa Fim - Uilm, Fismic e Uglm: «Lavoratrici e lavoratori, lunedì 25 marzo è partita la prima fase sperimentale del progetto istituito dalla Regione Abruzzo e sostenuto dai sindaci del territorio denominato "Ultimo miglio". Tale progetto è stato illustrato e condiviso nei contenuti anche dalle organizzazioni sindacali, le quali già nei diversi incontri avvenuti con i rappresentanti della Regione, Arap e una delegazione delle compagnie di trasporto avevano espresso alcune perplessità. Il servizio si pone un duplice obiettivo: Consentire l'utilizzo del mezzo pubblico agli addetti di tutte le fabbriche nell'area industriale di Val Di Sangro. Razionalizzare l'ingresso e la partenza dei bus da/per Val Di Sangro con un guadagno di tempo sulla lunga percorrenza e aumentare il bacino di utenze. Dopo il primo giorno di avvio del progetto, ci troviamo a raccogliere numerose lamentele e criticità, sia in arrivo che in partenza, infatti da molti paesi l'orario è stato anticipato notevolmente ed il rientro presso le proprie abitazioni posticipato. Inoltre, viene riscontrato una mancanza di sinergie tra linee di trasporto e le navette, tant'è che molti lavoratori sono stati lasciati a piedi.

Per i lavoratori provenienti dal Molise con il servizio Atm la problematica è amplificata, perché causa della mancanza di un accordo fra le due Regioni i pendolari provenienti dal Molise non sono autorizzati ad utilizzare il servizio navetta. La Rsa Fim - Uilm, Fismic e Uglm: di procederanno nel segnalare agli organi competenti i tanti disagi riscontrati allo scopo di evitare che il progetto prima di iniziare si trovi "all'ultima spiaggia"». Poi arriva un’altra testimonianza, «Ogni giorno percorro la tratta Montenero/Sevel con l’azienda Atm che tutti conosciamo molto bene. Martedì pomeriggio, purtroppo, sono stato uno di quei pendolari che è rimasto a piedi alla Sevel e si è fatto 3km a piedi(sotto la pioggia) fino in azienda timbrando alle 14.40 anziché le 14.

Non ho fatto in tempo a prendere la navetta in quanto abbiamo tardato con Atm di circa 5min. Questo è successo perché stiamo facendo una fermata extra al centro commerciale CostaVerde di Montenero per prendere altri colleghi che di solito viaggiano con il pullman a due di piani di Termoli che, tanto per cambiare, si è rotto di nuovo. Usano un pullman normale che non ha posti sufficienti e quindi dobbiamo andare noi a prenderli. Ma la cosa che ha della comica e che anche il pullman sostitutivo si è rotto sull’autostrada dopo pochi chilometri! Era fermo sulla piazzola di sosta. Anche martedì sera altri colleghi della Honda sono rimasti a piedi alla Sevel ed è dovuto uscire un collega con la vettura aziendale per andare a prenderli. Sono 16 anni che viaggio con Atm e non ha fatto altro che procurarci guai e ritardi. Leggo sempre i vostri articoli su quest’Azienda di trasporti molisana quindi ormai non mi meraviglio più di nulla visto che molte volte c’ero anche io a bordo. Spero che queste mie righe vengano prese in considerazione e, magari, di essere contattato anche telefonicamente così vi spiego anche della decurtazione di soldi (23mila euro) che l’Atm a subito a gennaio per sospensione di servizio pubblico senza preavviso dopo una mail fatta da noi pendolari in Regione».