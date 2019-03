«​Si chiude una porta e se ne apre un’altra», De Michele si congeda dal Cnf

TERMOLI. «Si chiude una porta e se ne apre un’altra», con questo incipit, o meglio titolo del post, l'avvocato Antonio De Michele si congeda e commenta l'esperienza avuta quale componente del Cnf.

«Ho concluso la mia esperienza presso il Consiglio Nazionale Forense, in rappresentanza dell’avvocatura molisana e con essa quella esperienza di componente delle istituzioni forensi che ebbi ad iniziare nel lontano 1981.

Ho ricoperto tutte le cariche, da consigliere tesoriere, per diventare consigliere segretario, per continuare come presidente del Consiglio dell’ordine, per ben quattro tornate.

Quella di consigliere nazionale, appena terminata, è stata un’esperienza esaltante, addirittura di caratura superiore a quella che avevo vissuto nel periodo 2004-2007. Sia la prima esperienza che la seconda mi hanno arricchito. In occasione della prima esperienza avevo arricchito le mie propensioni per l’informatica forense, che all’epoca era agli albori. Nel corso dell’ultimo quadriennio ho curato il settore legato alle problematiche delle carceri, toccando con mano un nervo scoperto della nostra realtà sociale.

Ho avuto la possibilità di dare un contributo anche in sede di attività giurisdizionale, trattando decine di procedimenti che vedevano alla sbarra avvocati attinti da accuse per violazioni di natura deontologica. Ha intrecciato amicizie con persone con le quali sono sicuro di poter continuare a condividere questo sentimento. Ho avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie, prima fra tutte il presidente Andrea Mascherin. Ho conosciuto colleghe e colleghi di caratura eccelsa, capaci di affrontare e risolvere problematiche in tutti gli ambiti di attività. Ho conosciuto un personale amministrativo capace e laborioso.

Torno nei ranghi, mi limiterò a fare l’avvocato a tempo pieno, anzi no! L’avvocato a tempo pieno l’ho sempre fatto, anche in concomitanza con l’impegno istituzionale. Continuerò a frequentare la capitale, dove mi attende un nuovo impegno. Finisce un’era e domani inizia un nuovo impegno romano».