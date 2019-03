Concorso infermieri dell'Asrem: in 238 superano la prima fase

CAMPOBASSO. Stabilizzazione cercasi per gli infermieri precari del Molise. Partito ieri il concorso coi 250 candidati ai 140 posti messi a bando dall’Asrem e nella prima selezione ne sono stati fatti fuori solo 9, considerati non ammessi alla prova successiva, oltre a 3 che non si sono presentati.

Dunque, 140 posti per 238 candidati papabili, allo stato, in questo concorsone fermo al palo per alcuni anni, rallentato dai consueti ricorsi alla giurisdizione amministrativa.

La commissione di gara è presieduta dal direttore sanitario dell’Asrem, Antonio Lucchetti.

Restano la valutazione dei titoli, prova pratica e orale, adempimenti che potrebbero terminare entro l’inizio dell’estate. Da ricordare come altri 140 infermieri proverranno da altre sedi, per mobilità interna.