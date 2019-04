Fca Atessa, Cobas: «Sciopero per straordinari e qualità dell'aria pessima»

ATESSA. I Cobas sono nuovamente pronti allo sciopero sabato 6 e 13 aprile. Il nuovo contratto di lavoro non convince sigle sindacali e operai:



"Recentemente avevamo fatto appello alle altre forze rappresentanti dei lavoratori affinche’ si rafforzasse un fronte di lotta contro i soprusi perpetrati dalla dirigenza della fca!

Non ci era passato neanche per la mente che l’unità di lotta potesse essere su un campo di svendita del salario e delle condizioni di produzione in azienda!

Invece, nostro malgrado , dobbiamo constatare che l’accordo recentemente sottoscritto concorre a peggiorare le condizioni lavorative. E questo viene presentato dai firmatari come una miglioria per i lavoratori!

Straordinari e recuperi produttivi ogni qual volta l'azienda ne fa richiesta! Oltre che assurdo, suona come un offesa in una situazione in cui la disoccupazione non accenna a diminuire e bisognerebbe distribuire il lavoro. Invece ci sono operai costretti a lavorare anche per 12 giorni consecutivi mentre i nostri giovani non riescono a trovare un minimo di occupazione.

La qualità dell'aria all'interno dell’azienda in alcune postazioni è pessima: la sgradevole puzza di plastica e’ quasi insopportabile e gli operai sono costretti a far uso di mascherine anche dove non previste.



Per questo motivo chiediamo un rapido intervento altrimenti ci rivolgeremo alle autorità competenti.

Questi sono i motivi per cui continuiamo anche i prossimi sabato 6 aprile e sabato 13 aprile 2019 lo sciopero degli straordinari di sabato 6 aprile 2019 dalle ore 06:00 alle ore 14:00 sabato 13 aprile 2019 dalle ore 06:00 alle ore 14:00".

Cobas Fca Atessa e Chieti