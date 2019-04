«Non ci sono solo Gam e Ittierre», aspettando Toma

TERMOLI. Non c'è stato sabato 30 marzo, nemmeno ieri primo aprile. Parliamo del confronto tra il governatore del Molise Donato Toma, le organizzazioni sindacali e gli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise. L'ultimo aggiornamento dalle 9 di ieri è stato spostato a lunedì prossimo 8 aprile alle 11.30.

Ma tutte queste lungaggini hanno infastidito non poco le maestranze licenziate ormai da oltre due anni. «Il Molise è diventato Gam dipendente. Convogliano tutto su Ittierre e Gam, hanno creato prima un'area di crisi complessa, di cui ne ha beneficiato solo la Gam. Quindi 7anni di cassa integrazione, perché avevano il compratore e ricadevano nell'area di crisi complessa. Dopo tutto questo tempo, si discute ancora come salvare capre e cavoli o meglio polli e pollai. Però noi ex lavoratori dello Zuccherificio, non per essere polemici e fare la guerra dei poveri, ci viene da pensar male.

Non sarà che tutto questo è stato orchestrato perché la Gam rappresenta il bacino di clientelismo più grande, vicino la stanza dei bottoni? Noi comitato ex zuccherificio, siamo consapevoli che anche noi eravamo un bacino politico, però a questo livello, crediamo non ci siano esempi in tutta Italia».