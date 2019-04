Piano antincendio nelle scuole del Comune e della Provincia, presto i lavori

CAMPOBASSO. Ammonta a 324.100 euro il finanziamento concesso dal Miur per sei istituti scolastici superiori della Provincia di Campobasso che rientrano nel decreto del DM n. 101 del 13 febbraio 2019 Piano Antincendio. Beneficiario del finanziamento di 50mila euro anche il Comune di Campobasso per l’adeguamento prevenzione incendi della scuola secondaria di I grado "Francesco Jovine" e palestra. Per questi istituti è già possibile avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è fissato a 12 mesi dalla data di adozione del presente decreto.

Le scuole interessate dal finanziamento sono:

Istituto di istruzione superiore “S. Pertini-Montini-Cuoco” di Campobasso dove verranno effettuati lavori di adeguamento alla normativa antincendio della palestra del “Pertini” di via Principe di Piemonte per 69.500 euro;

Istituto Tecnico Industriale "Maiorana” di Termoli dove verrà effettuato il completamento dell’adeguamento alla normativa antincendio per 70mila euro;

Istituto Professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità "F. di Svevia” di Termoli dove saranno effettuati lavori di completamento per l’adeguamento alla normativa antincendio per un importo di 60mila euro;

Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” di Campobasso dove saranno effettuati lavori di adeguamento alla normativa antincendio Corpo laboratori dell’istituto in questione per 69.600 euro;

Istituto Tecnico Nautico e per Geometri "Boccardi-Tiberio" di Termoli il cui corpo laboratori sarà oggetto di lavori di adeguamento alla normativa antincendio per 55mila euro.