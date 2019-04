TERMOLI. Per quasi sette lunghi anni ha rappresentato un grosso punto di riferimento per tutto il mondo metalmeccanico e industriale del basso Molise, che poi attorno al polo Fca vede anche la gran parte del Molise che produce. Il numero due della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, lascia la delega per il coordinamento sindacale di casa Elkann-Agnelli nella geografia cislina e si appresta a entrare nel perimetro di Federmeccanica, da dove la Fiat uscì per decisione del compianto Ad Sergio Marchionne ormai da oltre dieci anni.

Uliano si è speso di persona nelle assemblee sia a Rivolta del Re che nella vicina Sevel. Il segretario regionale Riccardo Mascolo più volte ha sottolineato l’impegno, il garbo e la competenza del sindacalista bergamasco, uno che viene dalla fabbrica, come il suo successore, Raffaele Apetino, campano, anche lui ormai con uno stretto feeling col territorio. E’ proprio questa staffetta che testimonia la bontà della squadra Fim, capeggiata da Marco Bentivogli. Uliano ha salutato i quadri e la Rsa della Fim-Cisl allo stabilimento Fca di Termoli, sviscerando i contenuti dell’ultimo contratto aziendale, il Ccsl firmato a marzo. Uliano ha ribadito come si tratti di un impianto che ha garantito un aumento dell’8,24% medio in busta paga, oltre a tutta una serie di migliorie in numerosi componenti.

Si tratta del terzo Ccsl che Uliano ha portato al traguardo nell’ambito della sua delega.