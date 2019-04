TERMOLI. La massima solidarietà politica e sindacale giunge dai lavoratori Fca di Termoli e dal Soa (Sindacato operai autorganizzati) agli operai licenziati dalla Fca di Pomigliano per “reato di opinione” e al Sindacato Si Cobas che sostiene attivamente i lavoratori che da due giorni anche a Pasqua sono saliti sul tetto del campanile della chiesa del Carmine di Napoli per protesta.



Mimmo Mignano e Marco Cusano sono parte fondamentale del movimento degli operai autorganizzati ex Fiat in Italia e al''estero, il loro coraggio e voglia di riscatto per i diritti non si ferma davanti alle burocrazie e all'ingiustizie sociali. La loro lotta è la nostra lotta».