Sevel, 210 assunzioni fino al 4 agosto

ATESSA. Il prossimo 29 aprile entreranno presso lo stabilimento Fca di Val di Sangro 210 nuovi ragazzi con contratto in somministrazione fino al 4 agosto 2019. A comunicare la notizia è Amedeo Nanni a nome della Rsa Fim-Cisl. Si tratta di unità che si andranno ad aggiungere alle 70 già in attivo, per permettere l'inizio delle ferie a scorrimento. Anche alla Fca Plastic Unit saranno assunti 10 nuovi operai con le stesse modalità di contratto.

«È un ottima risposta al territorio che da tempo sta subendo solo delocalizzazioni - spiega Nanni a Vastoweb. In totale con questi nuovi assunti sono quasi 300 gli innesti in azienda e a breve giro ne avverranno altri».