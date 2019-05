TERMOLI. Nel giorno della festa dei lavoratori, «La Cgil Molise è presente alla manifestazione nazionale di Bologna del Primo maggio per accendere i riflettori su tutte le vertenze del nostro territorio».

Lo annuncia Daniele Capuano, segretario regionale della Filcams-Cgil Molise.

«Si crea un ponte comune con i lavoratori che oggi hanno poco da festeggiare e con quelli che hanno avviato azioni di lotta a partire dalla Gam. Interi settori nella nostra regione sono in crisi commercio edilizia trasporti e non per ultimo esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori del settore dell’informazione anche loro coinvolti dal peso della crisi editoriale. Buon Primo maggio».