Salviamoiltabaccaio, saracinesche abbassate prima in segno di protesta

TERMOLI. Saracinesche abbassate a Termoli nelle rivendite di tabacchi che hanno aderito oggi alla grande manifestazione proclamata e organizzata della Federazione Italiana Tabaccai (Fit, capace oggi di portare in piazza oltre 4.500 tabaccai provenienti da tutta Italia per chiedere al Governo ed alle Istituzioni di intervenire con urgenza su temi di grande importanza per la categoria: tabacco e nuovi prodotti, gioco pubblico, tassazione ed agevolazioni fiscali.

Come riferisce il portale specializzato Agimeg, «Per il gioco, la protesta chiederà di impedire la riduzione dell’aggio, fermare il proibizionismo, promuovere il gioco responsabile attraverso la rete qualificata dei tabaccai, bloccare i distanziometri e i limiti orari, riconoscere crediti di imposta per le attività dei tabaccai, prevedere incentivi fiscali per la moneta elettronica e riservare una tassazione agevolata ai tabaccai (esempio la flat tax). Per il tabacco ed i nuovi prodotti invece si chiederà di aumentare l’aggio sui tabacchi, prevedere un aggio più alto per il tabacco di nuova generazione, regolamentare la vendita della cannabis light all’interno della rete dei tabaccai e contrastare efficacemente il contrabbando e le vendite abusive».