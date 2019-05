TERMOLI. Lo scorso 17 aprile i residenti di via Mincio incontrarono il sindaco Angelo Sbrocca in sala consiliare, In quella sede espressero perplessità per una situazione di disagio dovuta alla mancanza di opere di urbanizzazione e per le tante promesse vane fatte dai precedenti amministratori della città.

Il primo cittadino spiegò loro come la condizione giuridica di via Mincio fosse simile a quella di molte altre strade a Termoli, dove in zone agricole negli anni venne permesso di edificare senza la creazione di adeguati servizi. Il sindaco allo stesso tempo rassicurò i residenti di via Mincio che si sarebbe provveduto a creare un iter per via Mincio così come quello fatto per via Udine, altro caso lampante di mancata o cattiva urbanizzazione, che per anni è rimasta trascurata e per la quale solo ora è arrivata la soluzione definitiva.

Ebbene, gli stessi residenti ci hanno contattato per evidenziare che la "Promessa è stata mantenuta". Da via Mincio arriva un messaggio: "Ringraziamo il sindaco Sbrocca e l'amministrazione comunale per aver tenuto fede all'impegno, facendo seguire alle parole i fatti, non sempre accade nel mondo d'oggi".