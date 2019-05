Guglionesi, chi ha subito danni sismici non pagherà l'Imu nel 2019

GUGLIONESI. Il Sindaco di Guglionesi Mario Bellotti, informa che, in seguito al sisma del 16 agosto 2018, per i fabbricati fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero - comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi sismici - è prevista l'"Esenzione totale dell'IMU 2019".



L’art. 20, comma 1°, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, dispone testualmente: “I redditi dei fabbricati, ubicati nei comuni di cui all’allegato 1, purché relativi a immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi di cui al presente Capo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società né del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l’anno di imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l’anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’ Agenzia delle entrate territorialmente competente.”



Per quanto concerne l’applicazione della detta normativa, si precisa che:

- Il comune di Guglionesi è tra i comuni compresi nell’allegato 1;

- l’esenzione può essere riconosciuta per le unità immobiliari o parti di esse oggetto di ordinanza sindacale di sgombero o nelle more del riconoscimento di inagibilità, attraverso perizia asseverata;

- la dichiarazione di inagibilità può, comunque, essere presentata pur permanendo l’onere per il contribuente della consegna della perizia asseverata al Servizio IMU del Comune di Guglionesi non appena predisposta.

- per usufruire dell’esenzione il contribuente deve compilare la dichiarazione IMU sull’usuale modello ministeriale con scadenza 31 dicembre 2019, barrando la casella 11 come immobile inagibile, scrivendo nelle annotazioni numero e data dell’ordinanza di sgombero unitamente a “Esenzione totale sisma” ed allegando, eventuale copia della perizia asseverata.