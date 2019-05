Ugl metalmeccanici elegge Jonny Manuele nel consiglio di Fasi Fiat

TERMOLI. Ugl metalmeccanici soddisfatta dallo scrutinio delle elezioni Fasi-Fiat, l’associazione medica dei metalmeccanici. «Bene Termoli ha un unico eletto in consiglio generale – ha reso noto il segretario provinciale Domenico Guida – si tratta di Jonny Lucio Manuele, eletto con 303 preferenze. L’intero direttivo e il sottoscritto gli augurano buon lavoro». Stessa enfasi da parte del segretario generale, Antonio Spera.

«Grande soddisfazione da parte della segreteria nazionale Ugl Metalmeccanici per l’affermazione alle elezioni per rinnovare l’assemblea dei delegati del Fondo Sanitario Fasif del gruppo Fca-Cnhi-Ferrari: Passiamo da nessun delegato eletto nel 2014 a 2 neo eletti, attestandosi al 12%rispetto al 3,5% del 2014. Entrano in assemblea Giuditta Linguitidello stabilimento Fca diPomigliano D’Arco (NA) e Jonny Lucio Manuele dello stabilimento Fca di Termoli Plant, mentre, nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Fasif, si riconferma Aurelio Melchionno dello stabilimento Fcadi Pratola Serra (AV). L’importante risultato è stato ottenuto grazie al lavoro di squadra svolto su tutti i territori da parte dei delegati, degli iscritti e dei tanti simpatizzanti della Ugl Metalmeccanici ai quali vanno, dalla Segreteria Generale, i ringraziamenti e le congratulazioni per il lavoro svolto e il risultato ottenuto».