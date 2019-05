Reintegrato in appello l'ex responsabile della sicurezza Fis

TERMOLI. Annullato il licenziamento dell’ex Rspp della Fis. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 3 maggio scorso, ha disposto la reintegra dell’ex Rspp della Fsi, N. G.

Sono dunque caduti i criteri del giustificato motivo oggettivo che erano stati addotti dalla Fis per poter licenziare il professionista, con una riorganizzazione dei settori sicurezza e formazione le cui ricadute avevano riguardato unicamente l’ex dipendente, a fronte di decine di assunzioni. Abbiamo chiesto al diretto interessato cosa pensa di questo risultato. «Sono felicissimo, per me e per la mia famiglia dopo anni di grande disagio e spero che la FIs, che è una grande realtà non solo per Termoli, ma a livello nazionale, voglia seppellire l’ascia di guerra e mi dia la possibilità di tornare a lavorare per lei.

Del resto posso affermare di aver lavorato sempre con grande meticolosità, garantendo il massimo rispetto delle leggi e quindi la massima tutela dell’azienda e del mio datore di lavoro. Vuole dire qualcosa in particolare a qualcuno in particolare? Si vorrei ringraziare i miei nuovi avvocati per il lavoro che hanno svolto, sono stati eccezionali. Alla classe politica, che è in fermento in questi giorni per le imminenti votazioni, vorrei dire di prestare più attenzione ai casi singoli come il mio perché perdere il lavoro a 54 anni può diventare una tragedia. E del sindacato cosa mi dice? Preferisco non parlarne, così come hanno fatto loro con me…»