Ancora operai lasciati a piedi, l'odissea dei pendolari: «ora basta!»

TERMOLI. Non trascorre davvero settimana che non si parli dei disagi a cui sono costretti i lavoratori pendolari metalmeccanici. La denuncia, stavolta, è firmata dalla segreteria regionale della Fim-Cisl, per voce di Riccardo Mascolo. «Purtroppo ancora una volta si verificano guasti o rotture agli autobus che trasportano lavoratori pendolari che si recano alla Fca di Termoli. La Fim-Cisl del Molise ha più volte denunciato tali disagi. In questi ultimi mesi a causa dei ripetuti episodi sia sulle tratte molisane che su quelle extraurbane cioè verso la Sevel in Abruzzo siamo sia intervenuti con denunce presso gli enti competenti che aver presidiato diverse riunioni con l’assessorato ai Trasporti.

Naturalmente dopo le ennesime rassicurazioni per la soluzione dei problemi i lavoratori della tratta Trivento-Fca son rimasti a piedi, per non dimenticare il modo disumano in cui i lavoratori molisani versano per recarsi alla Sevel. Il comune denominatore di tutto questo è sempre la stessa società di autolinee. La Fim comunica che se non si risolvono immediatamente tali problemi è costretta ad assumere atteggiamenti legali forti nei confronti della suddetta società».