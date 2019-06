Sosta a pagamento, in vigore l'orario estivo

TERMOLI. Con l'ingresso nel mese di giugno cambiano anche le regole per la sosta a pagamento. Come già avvenuto nella scorsa estate, da stasera al 30 settembre, l'orario viene esteso sino alla mezzanotte, con avvio dalle 8.30, (escluso domenica e festivi solo per il parcheggio di via Fratelli Brigida da via Corso Battisti a Corso Umberto I).

La tariffa è di 80 centesimo per la prima ora, 20 centesimi per ogni ora successiva alla prima.

Importo minimo 50 centesimi.