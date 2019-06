Da un giugno all'altro: come è cambiato lo scenario Fca

TERMOLI. Primo giugno 2018-Primo giugno 2019. Quanta acqua è passata sotto i ponti alla Fca. Denominatore comune della ricorrenza, la presenza e poi l’assenza di Sergio Marchionne, l’amministratore delegato che in 14 anni aveva portato un’azienda sull’orlo del fallimento a divenire player globale dell’automotive. Proprio due giorni fa, non appena si diffuse la notizia della vendita delle azioni della Fca da parte del suo successore Mike Manley, ci venne in mente questa ricorrenza.

Dal Capital Markets day alla proposta di fusione con Renault. Può la scomparsa di un manager segnare il declino o avviare un periodo di transizione per una società che vale punti di Pil pesanti del Paese? Forse no, o non solo. Conta anche la congiuntura economica internazionale, ma non v’è dubbio che l’italianità internazionale di Marchionne, passateci questo termine, frutto di esperienze e formazioni diverse e integrate, era una garanzia, adesso è tutto in divenire e da quell’annuncio di John Elkann, a pochi giorni dalla morte del suo Ceo, ha gettato le strategie dell’ex Lingotto nelle nebbie. «Ci aspettiamo che per il 2021-2022 manterremo e aumenteremo la capacità industriale in Europa e in Italia attraverso il mix produttivo dei modelli premium e green», così si esprimeva Marchionne un anno fa, suscitando i commenti di analisi e delle organizzazioni sindacali metalmeccaniche. La Uilm di Termoli così commentava.

«Quello di Fca è un piano di sviluppo globale, che sposta verso l’area premium la maggior parte della produzione di vetture, con un focus importante sui marchi Jeep, Alfa Romeo e Maserati. L’azzeramento del debito, permetterà di liberare risorse per i futuri investimenti, a partire dall’elettrificazione delle vetture, al passaggio alla guida autonoma e ai motori ibridi. Crediamo che lo stabilimento Fca di Termoli debba continuare ad essere un polo di eccellenza e di riferimento della meccanica all’interno del gruppo Fca. Il glorioso fire e il cambio C520 che per anni hanno motorizzato milioni di vetture del gruppo hanno bisogno di sostituti che rilancino lo stabilimento di Termoli in maniera forte». Dopo, invece, c’è stato sì l’annuncio dei 5 miliardi di investimenti, ma anche tante altre prese di posizione, anche sui provvedimenti fiscali del Governo e tanta Cassa integrazione.

In Sevel, seconda fabbrica di molisani per occupati, anche se si trova in Abruzzo, dal 2021 potremmo avere altre situazioni, vista la delocalizzazione annunciata da Psa. Insomma, più dubbi che certezze.