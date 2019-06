Fermo Pesca, Guidotti: stiamo ancora aspettando gli indennizzi 2017 e 2018

TERMOLI. Fermo pesca 2019, com’è noto la scorsa settimana il Mipaaf ha pubblicato il decreto che ufficializza le date per lo stop all’attività ittica estiva. Il presidente regionale di Federcoopesca Molise, Domenico Guidotti, si è soffermato anche sul decreto del fermo pesca, anche come referente della Fedagri Pesca Molise, «Il ministero ha stabilito le date del prossimo fermo pesca per le attività di pesca a strascico, da San Benedetto a Termoli il fermo sarà dal 15 agosto al 13 settembre.

In parte sono state accolte le richieste della nostra marineria; il fermo pesca si attua “per permettere il ripopolamento delle specie ittiche sovra-sfruttate” di sicuro però in Italia negli ultimi anni c’è stato un netto indebolimento della flotta dei pescherecci con conseguente aumento delle importazioni, ad oggi 80 % del pesce che consumiamo viene importato, lo stop di un mese per chi vive di questo lavoro non è certo una cosa gradevole andrebbe meglio organizzato e soprattutto effettuato secondo le esigenze degli areali.

Il tutto mentre la associazioni di categoria e i sindacati stanno portando avanti la loro battaglia affinché gli indennizzi del fermo 2017 e 2018 possano essere versati prima del 2019. Nella Regione Molise, e credo solo nella nostra Regione,i rimborsi per i marittimi per il 2017 sono bloccati all’Inps nonostante i ripetuti solleciti da parte dei sindacati».