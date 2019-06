«Lo studio sui costi stagionali in spiaggia non è veritiero»

TERMOLI. Lo studio dell’Adoc proposto da Mondo balneare.com ha sì proposto il Molise come meta di vacanze convenienti quanto al costo spiaggia, ma sul giornaliero. Nel complessivo stagionale il presidente del Sindacato “Base Balneare con Donne Damare” Pietro D’Andrea e a nome di alcuni balneari hanno contestato giustamente i dati pubblicati.

«I dati forniti dalla informazione di Mondo Balneare sono non coerenti con la realtà dei costi proposti dagli stabilimenti balneari, almeno dai nostri quelli termolesi.

Chiediamo di prendere atto che, mentre il costo giornaliero è veritiero, non lo è quello stagionale.

Per correttezza d’informazione ai turisti e residenti i costi praticati dagli stabilimenti balneari sono, mediamente: € 15,00 con lettino e sdraio, € 20,00 con 2 lettini - per le prime file il costo varia con lo stesso criterio, da € 20,00 a 25,00 al giorno.

Il grosso errore di informazione è rivolto all’affitto stagionale che va mediamente dalle prime file al costo di € 650-700 con lettino e sdraio a € 500-450 per le restanti.

Come si può notare l’informazione riportata da taluna stampa è fuorviante e non corrispondente al reale che riporta lo stagionale nel Molise a € 1.390,00.

Questi sono i dati dei costi per i servizi praticati che rilasciamo per correttezza di informazione; altri costi, come dichiarati, sono fuorvianti dalla totalità di applicazione dei concessionari demaniali marittimi».