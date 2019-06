​Fca: Bentivogli, colpa del nazionalismo francese e dell'assenza del Governo​

TERMOLI. «Il confronto tra Fca e Renault per una possibile fusione che avrebbe dato luogo al terzo gruppo al mondo di automotive, era già partito in modo squilibrato. La colpevole quanto ingiustificata e totale assenza del governo italiano, ha disallineato il confronto tra i due gruppi». Lo afferma Marco Bentivogli, segretario generale della Fim Cisl. «Una vicenda - osserva - che ha dell'incredibile, è pazzesco che Palazzo Chigi non abbia minimamente accarezzato l'idea di partecipare al confronto per un'operazione industriale così delicata quanto importante sul piano industriale che economico, a livello nazionale e globale per gli impatti che avrebbe avuto sull'intero settore e sulla prospettiva. Come Fim-Cisl abbiamo in questi giorni più volte sollecitato un intervento del governo italiano, ma senza nessuna risposta. Parigi ha cominciato a strafare, a dettare la linea su svalutazione azionaria di Fca, posti di lavoro, volumi di produzione e management, con tanto di Presidente e amministratore delegato. Ieri sera eravamo al pre-accordo ma il governo italiano non se ne è neanche accorto. Il nazionalismo francese da una parte e l'assenza del Governo italiano hanno fatto saltare tutto spingendo gli azionisti di Fca a ritirare l'offerta. Le nozze tra i due gruppi si possono ancora salvare, non credo sia tutto finito, anche se non è facile recuperare».