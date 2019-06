«Nessuno ci fermerà», il monito di Bentivogli: più adesioni alla Sevel che a Termoli

TERMOLI. Uno sciopero nazionale dei metalmeccanici che ha coinvolto ieri quasi tutte le sigle sindacali, con manifestazioni in diverse piazze d’Italia, a seconda degli organizzatori e delle bandiere. Ma la protesta, formalmente indetta contro l’incertezza dettata dalla politica economica del Governo Conte, non ha attecchito più di tanto in Molise, meglio in Abruzzo. Secondo fonti vicine all’azienda, tra primo turno e centrale ieri a Rivolta del Re ha scioperato appena il 3,5%, mentre alla Sevel il 9,1%. Considerando il notturno, solo alla Sevel, adesione salita al 9,6%.

Intanto, dal segretario della Fim-Cisl, invece, Riccardo Mascolo, arriva de relato il messaggio di ringraziamento del leader nazionale Marco Bentivogli, «Ragazze e ragazzi della Fim. Preparare queste cose è impegnativo, fa maledire chi lo ha organizzato (...) ma mette in campo le nostre risorse migliori. L’energia di fare sindacato per un mondo migliore. I metalmeccanici non lo capisce nessuno ma poi non si può far a meno di loro. Quando è in gioco la democrazia,il lavoro, siamo solo noi! Siamo soli... ma siamo fortissimi, l’importante è essere consapevoli della nostra forza immensa. Vi voglio bene!Ho litigato fino a questa mattina perché temevo, superficialità, disimpegno.

E invece siete un’ umanità fantastica che non si rassegna. Ringraziate a mio nome tutte le lavoratrici e i lavoratori, sono orgoglioso di loro e di voi. Nessuno ci fermerà! Forza Fim».