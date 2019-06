Sciopero Uiltec e Filctem-Cgil alla Itt, ha aderito il 95%

TERMOLI. Nessuna proclamazione pubblica, nessuna protesta amplificata sulla stampa. Solo una comunicazione interna. La Uiltec e la Filctem-Cgil hanno indetto uno sciopero allo stabilimento della Itt di Termoli.

Nel primo turno, come ha postato il segretario generale della Uiltec Molise Carlo Scarati, ha aderito il 95% dei dipendenti. «I lavoratori quando trovano risposte ti premiano... anche i pochi che si lamentano sempre e poi entrano».

Questa la nota integrale delle Rsu:

«C’erano una volta i Direttori che risolvevano i problemi con la condivisione dei Dipendenti (Olivetti su tutti), oggi, in assenza di idee, si cerca di migliorare le performance aziendali attraverso l’induzione in schiavitù di questi ultimi.

In un'azienda dove vi è il più alto tasso di prescrizioni legate alle lavorazioni specifiche, scatenanti problematiche articolari di ogni donde, la Direzione, invece di aumentare i tempi di recupero per potere dar modo di non “morire” sul posto di lavoro, chiede di accelerare ulteriormente... allora, vi diamo un po’ di idee irrisolte:

Perché dopo sette anni di permanenza a Termoli il Direttore non si è impegnato a ridurre le perdite di olio dalle macchine (se ne avesse riparate due all’anno adesso saremmo al massimo dell’efficienza)?

Mancano ancora i mansionari del reparto Manutenzione meccanica ed elettrica (e quelli fatti - magazzino spedizioni - al primo infarto, lo dovremo riscrivere o portare le arance a Larino al Direttore)!

Abbiamo segnalato la cripticità del Medico aziendale che in visita non rilascia mai copie delle prescrizioni per poi ritrovarsi sempre guariti… se l’Itt di Termoli ha fatto una convenzione con Lourdes, ce lo dica che spargiamo la voce e potrebbe diventare meta di pellegrinaggio dei siti limitrofi.

Lo scorso anno, altro miracolo, spariscono le figure professionali Itt (6 meccanici sulle isole 2 e 4) senza nessuna condivisione (da noi sempre stigmatizzato negativamente in ogni riunione), sostituite con ditte esterne di non uguale esperienza: segnaleremo all’ispettorato del lavoro se tale modus operandi è lecito e mantiene gli standard di sicurezza inalterati rispetto al passato.

Per quanto concerne il Contratto Sole, siamo ancora stand-by non avendo risposte inerenti lo straordinario…. i tempi di risposta della Direzione Aziendale , sono sempre biblici!!!!!

Si richiedono le ferie con tre/quattro mesi di anticipo e vengono non concesse il giorno antecedente l’inizio delle stesse, fuori da ogni regola Contrattuale e di Diritto, con sentenze di Cassazione che ne regolerebbero in altre sedi la soluzione.

Questo è solo un brevissimo riassunto di ciò che si poteva fare e non è stato fatto ed invece di ringraziare i Lavoratori che, nonostante tutto, hanno continuato ad operare con carichi di lavoro che ridurranno prossimamente le loro capacità articolari nonostante le conclamate problematiche che dovrebbero vedere un impegno più serrato dell’Inail (che provvederemo a stimolare).

Pertanto visto che non siamo riusciti con la discorsività ad invertire la tendenza di una Direzione Aziendale che pensa solo al profitto (ed in questi anni ne ha fatto tanto),senza migliorare le condizioni lavorative, anzi peggiorandole, infischiandosene delle nostre lamentele e dei nostri stati di agitazione, adesso l’assemblea sovrana deciderà il da farsi, per noi è ora di dare un segnale a Voi la scelta!