Anche dal Molise alla manifestazione di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA. A distanza di soli 8 giorni dalla manifestazione nazionale dei metalmeccanici, Fiom-Cgil Molise di nuovo in marcia, per aderire alla protesta di Reggio Calabria sulla scuola, indetta a livello confederale da Cgil, Cisl e Uil.

Come annuncia il portale specializzato "Tecnica della scuola", Reggio Calabria con uno slogan che oggi sarebbe stato molto attuale: «Nord e Sud uniti nella lotta”. Il 22 giugno 2019, a distanza di 47 anni, a Reggio Calabria torna una manifestazione imponente che unisce il Nord e il Sud nella lotta contro la sciagurata riforma “leghista”, appoggiata dal M5S, dell’autonomia differenziata e della regionalizzazione della scuola.

La città dello Stretto è stata letteralmente invasa dai manifestanti che domani si riuniranno alle ore 9,00 a Piazza De Nava per partire in corteo alle 9,30 lungo il Corso Garibaldi di Reggio Calabria e culminare in Piazza Duomo dove ci sarà il comizio dei leader di Cgil, Cisl e Uil contro il tentativo di fare passare l’autonomia differenziata e la regionalizzazione dell’istruzione.

Lo slogan sarà: #FuturoalLavoro ripartiamo dal Sud per unire il Paese. Gli hotel della città della Fata Morgana sono tutti esauriti, si prevedono non meno di 30 mila manifestanti contro le politiche autonomiste del Governo Lega-M5S.