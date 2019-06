«Ci avete sottratto anche la dignità»

TERMOLI. Nuovi strali dal comitato ex lavoratori dello Zuccherificio. «Sono passati due anni e mezzo dalla chiusura dello Zuccherificio, gli ex operai, quelli che non avevano santi in terra, si ritrovano a campicchiare, con un futuro davanti sempre più nero. Anche se l'età delle ex maestranze in media per la maggioranza è tra i 55 ed i 60, la Regione non ha tenuto conto di tutto ciò ed ha lasciato questa povera gente al loro destino. Fino a ora c’è solo fumo negli occhi, mentre tutti sono inerti.

Per non parlare delle rappresentanze sindacali, non ci hanno mai guidati verso una lotta, fatta magari dal primo minuto, per scongiurare tutto ciò. Ci si rende conto che il Molise senza Gam, Ittierre e Zuccherificio è una realtà desertificata? Noi comitato ex lavoratori Zuccherificio chiediamo e ribadiamo ancora una volta di non pagare per errori fatti dalla politica sulla gestione di quell'azienda. Non possono scavarci una fossa e metterci dentro per tacitare la loro incompetenza. Il comitato ex lavoratori dello Zuccherificio riprenderà la lotta a queste ingiustizie. Ribadendo che l'unica cosa che vogliamo è il lavoro. Quello che ci è stato sottratto con tacito consenso anche dei sindacati. Con lui la dignità».