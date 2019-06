«Buste paghe magre per i lavoratori della Log 12»

TERMOLI. Ancora problema per i dipendenti di una delle aziende collegate alla Fca, «Buste paghe magre per i lavoratori della log12 di Termoli». A denunciarlo sindacalmente è stata la Fiom-Cgil.

Purtroppo per i lavoratori della Log12 di Termoli anche le buste paga del mese di maggio sono basse, ma none colpa solo dell'inflazione e del caro vita bensì di una genialata della Direzione aziendale, che non ha pagato le giornate di fermo produttivo a causa del fermo produttivo di Fca di Termoli, giustificandole in busta paga con Pnr, l'acronimo di permesso non retribuito. Quindi i lavoratori hanno portato a casa uno stipendio di circa 700 euro con l'inquadramento di 1° livello, immaginate un lavoratore monoreddito. Il tutto e accaduto perché l'azienda non si e preoccupata di attivare gli ammortizzatori sociali a copertura delle ore non lavorate come a stato fatto invece per i lavoratori di Fca e Kuehne +Nagel di Termoli. II paradosso a che le tre aziende lavorano per lo stesso settore nella stessa zona industriale ma utilizzano strumenti diversi per fronteggiare i cali di produzione, e non solo: abbiamo infatti riscontrato che ai lavoratori della Log 12 non vengono riconosciuti alcuni elementi economici del Ccnl di riferimento e gli effettivi inquadramenti. Si sottolineano quest'ultime mancanze nei confronti dei lavoratori perché in giro si parla tanto di salario minimo, ma la domanda tutte le aziende rispettano i contratti nazionali di riferimento?

E gli inquadramenti dei lavoratori corrispondono sempre alle effettive mansioni the svolgono? Visto che non siamo riusciti a discutere delle suddette questioni con la direzione aziendale, attendiamo una risposta almeno dall'Ispettorato di Campobasso per la richiesta inviata il 20 novembre 2018».