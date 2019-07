Delegazione molisana all'assemblea organizzativa della Fim-Cisl a Roma

TERMOLI. Si è svolta a Roma l’assemblea organizzativa della Fim-Cisl. Era presente anche la Fim del Molise. I temi trattati sono stati di estrema attualità. Si è discusso sulla crisi dell’industria che ultimamente sta avanzando in modo inarrestabile su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di metalmeccanica.

A tutto questo si aggiunge le scelte della politica che poco incide sulla crescita industriale e non si vedono investimenti reali per dare piede ad un futuro alla manifattura del nostro Paese. La Fim del Molise si rivede in toto sulle linee guida dell’assemblea nazionale perché attuarle potranno dare una mano anche al nostro Molise visto che ogni giorno recepiamo un degrado del nostro sistema.

Dalla sanità all’assenza istituzionale per far decollare tutte quelle iniziative intraprese in questi anni per arginare l’arretramento di crescita della nostra Regione. La Fim è pronta da subito a confrontarsi con tutti per iniziare realmente a lavorare per rilanciare la nostra Regione.