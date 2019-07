Si riduce la cassa integrazione di luglio alla Fca

TERMOLI. Non solo festa nel giorno dell'anniversario in casa Fiat. Alle ore 12 si è riunito il comitato esecutivo per comunicazione sulla rimodulazione della CIG per lo stabilimento Fca di Termoli:

- Motori 16V solo montaggio 15 e 16 luglio.

- Motori T4 15-16-17 luglio.

- Motori V6 dal 15 al 20 luglio compreso.

- Cambi C520 dal 22 al 27 luglio compreso.

A renderlo noto la segreteria regionale della Fim-Cisl. Per il segretario Riccardo Mascolo, "Naturalmente diciamo che a seguito di una lieve riduzione di giornate di cigo in alcune aree notiamo una conferma della stessa sul cambio C520.

La riflessione che ci viene è quella del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto e quindi siamo consapevoli che non ancora si è uscito dal guado e che è importante avere il fatidico incontro delle meccaniche a Torino affinché si possa avere un quadro più chiaro per la nostra realtà Molisana.

La settimana prossima sarà convocato il comitato esecutivo per comunicazione CIG mese di agosto".